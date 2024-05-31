Стала известна главная задача ЦСКА на летнее трансферное окно

Московский ПФК ЦСКА расставил приоритеты на предстоящее трансферное окно. Так, приоритетная задача армейского клуба на ближайшее лето — усиление линии нападения, информирует «Евро-Футбол.Ру».

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Согласно сведениям источника, исходя из желания ЦСКА усилить атаку, клуб может вернуться к кандидатуре 23-летнего форварда из дубля «Порту» Вендела.

Напомним, ЦСКА завершил сезон в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место в РПЛ сезона-2023/2024 занял «Зенит», набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. В заключительном туре чемпионата ЦСКА дома обыграл екатеринбургский «Урал». Матч завершился счётом 2:0 в пользу армейцев.