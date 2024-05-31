Кварацхелия определился, где будет играть в новом сезоне

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно. RT на русском

Как сообщает Corriere dello Sport, Кварацхелия дал согласие на переход во французский клуб, однако многое будет зависеть от позиции «Наполи», который пока не хочет отпускать своего футболиста. Отмечается, что неаполитанский клуб с большой долей вероятности будет требовать за трансфер игрока свыше € 100 млн компенсации. Чемпионат.com

По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит 80 миллионов евро. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года. Напомним, Хвича Кварацхелия перед тем, как оказаться в «Наполи» играл в чемпионате России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Rusfootball