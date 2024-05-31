Дзюба выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в соцсетях выступил с заявлением после своего ухода из стана железнодорожников.

© РИА Новости

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава…» — написал Дзюба, прикрепив видео-нарезку своих моментов в «Локомотиве».

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.