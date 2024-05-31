Информацию о переходе Сперцяна в «Боруссию» назвали фейком

Спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в очередном выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вряд ли станет игроком дортмундской «Боруссии».

По его информации, на данный момент сторона футболиста не обсуждала возможный трансфер в клуб-финалист Лиги чемпионов по причине отсутствия входящего предложения из Германии.

23-летний Сперцян в прошедшем сезоне провел за «быков» 29 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Дортмундская «Боруссия» 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.