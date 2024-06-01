Сычев заявил, что Дзюба еще сможет пригодиться клубам РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев высказался о будущем бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него еще есть амбиции и силы. Он еще пригодится клубам Российской премьер-лиги. Плюс все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Думаю, он еще покажет в чемпионате, что его рано списали со счетов», – приводит слова Сычева «РИА Новости».

Сычев отметил, что считает спорным возможность перехода Дзюбы в иностранный чемпионат, поскольку Артем уже получил негативный опыт за границей и вряд ли захочет его повторять. Сычев также заявил, что Дзюбе будет легче адаптироваться в российском клубе, потому что здесь у него есть статус, уважение в раздевалке.

Дзюба выступал в чемпионате России за «Локомотив» с февраля 2023 года. Его контракт был рассчитан до лета 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. 29 мая «железнодорожники» официально объявили об уходе форварда из клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 21 матче, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 2,8 млн евро.