«Сочи» объявил о возвращении Сутормина и Чистякова в «Зенит»

Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин покидают «Сочи» по истечении срока действия арендных соглашений. Футболисты возвращаются в «Зенит», откуда перебрались в стан сочинцев в зимнее трансферное окно, информирует клубная пресс-служба.

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«Парни, спасибо за работу и удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Сочи».

Напомним, Дмитрий Чистяков успел провести в составе «Сочи» семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Сутормин принял участие весной в 10 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.