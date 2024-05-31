Каррера оценил вероятность перехода Джикии в итальянский «Асколи»

Главный тренер «Асколи» Массимо Каррера оценил вероятность перехода экс-защитника «Спартака» Георгии Джикии в итальянский клуб.

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— Георгий сказал, что он свободный агент. И когда вы будете в Москве, он с вами обсудит переход в «Асколи» Вы готовы были бы его пригласить в Италию, чтобы он играл за «Асколи»?

— Если руководство найдёт деньги, чтобы заплатить ему, почему нет? Я считаю, что он хороший игрок, он является лидером, он настоящий мужчина. Я думаю, что он умеет находиться в команде, умеет подбадривать всех, — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Джикия покинул московский «Спартак» по завершении сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Георгий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.