Каррера предположил, почему «Спартак» не может выиграть чемпионат России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предположил, почему у красно-белых не получается стать чемпионами России.

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«Я думаю, немного странно. Но, я думаю, всё начинается с того, что нет определённых планов построения команды год за годом. Если выстроится определённый план действий, год за годом можно построить, сложить этот пазл и довести команду до определённых побед. Я думаю, что, может быть, не хватило этого. Может быть, после моего ухода было бы неплохо создать план действий, но не чтобы победить сразу, а чтобы победить через какое-то время, дойти до этого», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.