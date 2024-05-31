Файзуллаев подвел итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвёл итоги минувшего сезона для армейцев.

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«Мы не смогли быть на той позиции, где хотели, но если оценивать лично, то сезон получился хорошим. Спасибо товарищам по команде и тренерам. Они очень помогли в том, чтобы я влился в команду как можно быстрее. Не думаю, что мы играли плохо. Если посмотреть на статистику, то мы стали самой результативной командой в сезоне. Мы много забивали, но в конце матчей теряли очень много очков, что в итоге сказалось на турнирной таблице. Реально ли ЦСКА бороться за чемпионство в следующем сезоне? Думаю, да. Если мы хорошо подготовимся к новому сезону», — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.

Напомним, ЦСКА завершил сезон в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место в РПЛ сезона-2023/2024 занял «Зенит», набрав 57 очков.