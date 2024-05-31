Каррера заявил, что готов бегом прибежать в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в очередном выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что с большим удовольствием вновь пошел бы работать в столичный клуб. Газета.Ru

«Согласился бы я, если бы позвали? Безусловно. Я бы бегом прибежал», — заявил Каррера. Чемпионат.com

60-летний итальянский тренер Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016 года по октябрь 2018 года, под его руководством красно-белые единственный раз со времён Олега Романцева стали чемпионами страны и выиграли Суперкубок России. Rusfootball