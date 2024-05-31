В Азербайджане не рассматривают Черчесова на пост тренера сборной

В Азербайджане заявили, что не рассматривают Черчесова на пост тренера сборной
Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Маммадли опроверг информацию о том, что организация рассматривает Станислава Черчесова в качестве кандидата на пост главного тренера сборной страны.
«Нет, это недостоверная информация», — приводит слова Маммадли «Чемпионат».
Сегодня, 31 марта, Sport24 сообщил, что Черчесов входит в число кандидатов на должность тренера сборных Азербайджана и Казахстана. По данным источника, сам наставник ждет конкретного предложения.
Черчесов не работает тренером с июля 2023 года. Тогда он был уволен из «Ференцвароша» после вылета из второго квалификационного раунда «Лиги Чемпионов» УЕФА.