В Азербайджане не рассматривают Черчесова на пост тренера сборной

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Маммадли опроверг информацию о том, что организация рассматривает Станислава Черчесова в качестве кандидата на пост главного тренера сборной страны.

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«Нет, это недостоверная информация», — приводит слова Маммадли «Чемпионат».

Сегодня, 31 марта, Sport24 сообщил, что Черчесов входит в число кандидатов на должность тренера сборных Азербайджана и Казахстана. По данным источника, сам наставник ждет конкретного предложения.

Черчесов не работает тренером с июля 2023 года. Тогда он был уволен из «Ференцвароша» после вылета из второго квалификационного раунда «Лиги Чемпионов» УЕФА.