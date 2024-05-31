Орлов: русские футболисты деградируют, сидят и курят на скамейке

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о действующем лимите на легионеров в РПЛ.

«Все тренеры говорят, что плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят, нет, у нас тогда в сборной никого не будет. Понимаете, что происходит? Сегодня [игроки], у которых русские паспорта, они же деградируют, как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула расти. Смотрите, почему «Балтика» и «Сочи» так хорошо провели весну? Вы видели, сколько у них иностранцев появилось? Но эти иностранцы-то, по большому счёту, игроки средней силы», — сказал Орлов в выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат».

После предыдущих изменений в РПЛ стал действовать лимит «13+12» — 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми зарубежных игроков.