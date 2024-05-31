Наумов: Галактионов растет вместе с «Локо»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

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«Четвёртое место удачным назвать нельзя, вошли бы в тройку — можно было бы говорить о том, что нормальный сезон. Конечно, это неудача, но увольнять Галактионова с его командой я смысла не вижу. Хорошо, мы его уволим, дальше что? Кого опять, немцев снова, что ли? Когда принимали Галактионова, руководители понимали, что это молодой тренер, 40 лет, он набьёт много шишек, он будет допускать ошибки, с этим надо будет мириться, и этот этап он должен будет пройти. Мы же помним провальные матчи, когда ошибки тренера были на виду. Но нужно отдать должное Галактионову, он растёт вместе с командой, и последние игры это показали, он изменил схему игры. Мне кажется, «Локомотиву» нужно дать шанс этому тренеру поработать в команде», — приводит слова Наумова Metaratings.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым.

Напомним, по итогам нынешнего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвёртое место, отстав от первой строчки на четыре очка. «Локомотив» покинул нынешний розыгрыш Фонбет Кубка России на стадии 1/4 финала Пути регионов, где уступил «Уралу» со счётом 0:1.