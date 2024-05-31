Агент Чистякова заявил, что защитник будет проходить сборы с «Зенитом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Дмитрия Чистякова рассказал о будущем своего клиента.

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«Планы на карьеру у Дмитрия грандиозные. Он сейчас в отпуске. После этого приедет в расположение «Зенита» и будет проходить с командой сборы, а потом посмотрим», — сказал Талаев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что защитник не останется в петербургской команде, а сразу покинет клуб после возвращения из «Сочи».

Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» в зимнее трансферное окно на правах аренды, соглашение было рассчитано до конца сезона. Контракт игрока с «Зенитом» действует до 30 июня 2025 года.