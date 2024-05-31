Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе

Мадридский «Реал» объявит о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 3-4 мая. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

Напомним, ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.