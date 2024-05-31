Президент «Барселоны» освобожден от уголовной ответственности по делу Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также члены правления клуба с 2003 по 2010 год освобождены от уголовной ответственности по делу о взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Негрейре, который на протяжении нескольких лет работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Об этом сообщает AS.

© Чемпионат.com

Напомним, 24 мая суд аннулировал данное обвинение. Однако сегодня, 31 мая, суд Барселоны удовлетворил апелляцию, которая была подана на первоначальное решение судьи о привлечении к ответственности. В результате чего, Лапорта и прочие обвиняемые были освобождены от уголовной ответственности. Однако полностью все обвинения с каталонского клуба не сняты.