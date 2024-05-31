«Сочи» объявил об уходе из клуба полузащитника Артура Юсупова
«Сочи» объявил об уходе из клуба полузащитника Артура Юсупова по истечении срока действия трудового соглашения.
«Футбольный клуб «Сочи» благодарит Артура за весомый вклад в успехи и развитие клуба, голы, яркие моменты и впечатляющие победы, а также желает ему успехов и удачи в дальнейшей жизненном пути!» — написано на официальном сайте ФК «Сочи».
34-летний футболист присоединился к «Сочи» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 800 тыс.