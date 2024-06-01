Анчелотти отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение испанского специалиста Хави из «Барселоны».

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«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймёт, что это часть работы. Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в «Наполи», в «Баварии», в «Челси». Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для «Барселоны», – приводит слова Анчелотти AS.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.