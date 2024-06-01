Российские футболистки сыграли вничью со сборной Уругвая в товарищеском матче

Женская сборная России по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Уругвая в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео.

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В составе сборной России гол забила Медея Жаркова (58-я минута, с пенальти). У уругвайской сборной отличилась Белен Акино (32).

Россиянки проводят сбор в Уругвае с 25 мая по 6 июня. В рамках сбора команда России проведет две товарищеские встречи со сборной Уругвая. Вторая игра состоится 3 июня также в Монтевидео.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.