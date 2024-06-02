"Кайрат" одержал победу в первом матче под руководством Кержакова

"Кайрат" дома со счетом 4:2 обыграл "Шахтер" в матче чемпионата Казахстана по футболу.

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"Кайрат" провел первый матч под руководством россиянина Александра Кержакова, о назначении которого на пост главного тренера было объявлено 29 мая.

Кержакову 41 год, его последним местом работы был сербский "Спартак" из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года. До этого Кержаков работал в кипрской "Кармиотиссе", "Пари Нижний Новгород" и томской "Томи".

"Кайрат" благодаря победе поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата Казахстана, после 10 матчей команда набрала 18 очков. Столько же у "Актобе", которому "Кайрат" уступает по дополнительным показателям. "Шахтер" - 12-й с 7 очками после девяти игр. В следующем матче "Кайрат" на выезде сыграет с "Тоболом" 15 июля, "Шахтер" в этот же день примет "Атырау".