В РФС назвали лучших игрока и тренера сезона в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, кого считает лучшим тренером и лучшим футболистом по итогам сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Лучшим игроком сезона я бы назвал Тюкавина, лучшим тренером — Семака», — сказал Митрофанов.

Константин Тюкавин выступает в московском «Динамо», вместе с которым по итогам сезона завоевал бронзовые награды национального первенства. Сергей Семак — главный тренер петербургского «Зенита», который завоевал шестое чемпионство в России подряд.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.