Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»

Сергей Игнашевич принял решение покинуть пост главного тренера «Балтики». Об этом 44‑летний специалист заявил после Суперфинала FONBET Кубка России с «Зенитом».

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В воскресенье «Балтика» уступила «Зениту» в матче Суперфинала FONBET Кубка России со счетом 1:2. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

— Я покидаю клуб. Мой цикл в «Балтике» закончен. Большое спасибо ребятам, клубу, болельщикам. Желаю всего самого наилучшего «Балтике», — передает слова Игнашевича корреспондент «Матч ТВ».

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Игнашевич возглавлял «Балтику» с октября 2021 года. По итогам сезона‑2022/23 специалист вывел «Балтику» в РПЛ. В завершившемся сезоне калининградцы вылетели в Первую лигу.