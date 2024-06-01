СМИ: Аллегри планирует подать в суд на «Ювентус» из‑за увольнения

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри планирует подать в суд на туринский клуб из‑за увольнения, сообщает Sky Sport Italia.

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В середине мая «Ювентус» объявил об отставке Аллегри. Как говорилось в заявлении «бьянконери», «увольнение было вызвано поведением во время и после финального матча Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с собственными ценностями». Аллегри в конце кубковой игры с «Аталантой» сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, после игры специалист вступил в конфликт с журналистом.

В субботу «Ювентус» уведомил тренера, что уволил его «по уважительной причине».

— Аллегри подаст апелляцию на увольнение. Не исключено, что Массимилиано потребует от клуба возмещение имиджевого ущерба, — сообщает издание.

Аллегри 56 лет, под его руководством «Ювентус» стал пятикратным чемпионом Италии, пять раз завоевал Кубок страны, дважды играл в финале Лиги чемпионов.