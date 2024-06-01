«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»
«Реал» представил состав на финал Лиги чемпионов.
С первой минуты в матче против «Боруссии» Дортмунд сыграют:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;
– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.
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Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»
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