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Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»

«Реал» представил состав на финал Лиги чемпионов.

«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д
© Sports.ru

С первой минуты в матче против «Боруссии» Дортмунд сыграют:

– вратарь: Тибо Куртуа;

– защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

– полузащита: Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.

Футбол
Джуд Беллингем
Начо Фернандес
Даниэль Карвахаль
Антонио Рюдигер
Тони Кроос
Реал