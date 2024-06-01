СМИ: трансфер Лукаку в «Наполи» является приоритетом для Конте

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», является одним из приоритетных вариантов для Антонио Конте в качестве усиления состава «Наполи», сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ сообщалось, что неаполитанцы достигли полной договорённости с Конте о назначении на пост главного тренера, контракт будет рассчитан до 2027 года.

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По информации источника, в «Наполи» уже провели внутренние переговоры по поводу потенциального трансфера нападающего.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения.