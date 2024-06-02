РФС перенес жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2024/2025

Жеребьевка Кубка России сезона-2024/25 перенесена. Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2024/2025, которая должна была состояться сегодня в 20:45 по московскому времени, перенесена, сообщает официальный телеграм-канал турнира.

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Перенос связан с тем, что бюро исполкома РФС не приняло решение о формате проведения группового этапа из-за большого количества мероприятий, в том числе по организации и проведению Суперфинала Кубка России.

Отмечается, что жеребьевка будет проведена позднее на этой неделе.