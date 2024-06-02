Экс-форвард "Зенита": "Динамо" может выиграть РПЛ в 2025-м

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью Legalbet заявил, что у московского «Динамо» еще есть надежда выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) после того, как команда упустила золотые медали по итогам сезона-2023/24.

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По его мнению, шансы на победу в новом сезоне будут зависеть от решений руководства клуба в межсезонье.

«Что будет ждать «Динамо» в новом сезоне — зависит от руководителей. Если у них будет доверие к Личке, если будет усиление, которое, естественно, нужно. Это надо, если они хотят бороться за золото. Думаю, что им это по силам», — заявил Радченко.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.

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