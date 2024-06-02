«Фенербахче» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера

«Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост нового главного тренера команды.

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«Добро пожаловать, Особенный», — написал турецкий клуб в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что контракт 61-летнего специалиста с «Фенербахче» рассчитан на два года.

Последним местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

По итогам чемпионата Турции сезона-2023/2024 «Фенербахче» занял второе место с 98 очками, отстав от выигравшего турнир «Галатасарая» на три очка.

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: