«Фенербахче» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера

Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал назначение португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера турецкой команды.

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«Это важный и исторический шаг для нашего клуба. От имени всех нас, включая миллионы болельщиков «Фенербахче», мы приветствуем Жозе. Его величие, его особый подход и любовь покорили весь мир. Он входит в число лучших тренеров за всю историю футбола, и он определённо в числе пяти лучших тренеров на данный момент», – приводит слова Коча сайт журналиста Альфредо Педуллы.

2 июня «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.