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Гендиректор «Рубина» не исключил переход Артема Дзюбы

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сказал «Матч ТВ», что клуб будет пытаться усилить позицию форварда.

Гендиректор «Рубина» не исключил переход Артема Дзюбы
© Матч ТВ

29 мая «Локомотив» объявил об уходе 35‑летнего Артема Дзюбы. Представитель форварда в интервью «Матч ТВ» заявил, что его клиент хочется остаться в России и играть в МИР РПЛ.

— Если уйдет Даку, будет ли интересен «Рубину» Артем Дзюба?

— На фамилии сейчас переходить не будем. Скажу одно — идет работа по поиску нападающего. Есть вариант, что Даку останется.

— Для этого надо улучшать условия?

— Мы понимаем, что даже имея хорошего игрока на определенной позиции, существует фактор карточек и травм. От них никуда не денешься. Усиливаться надо, в том числе на позиции форварда, — сказал Айбатов «Матч ТВ».
Футбол
Артем Дзюба
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