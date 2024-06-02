Гендиректор «Рубина» не исключил переход Артема Дзюбы
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сказал «Матч ТВ», что клуб будет пытаться усилить позицию форварда.
29 мая «Локомотив» объявил об уходе 35‑летнего Артема Дзюбы. Представитель форварда в интервью «Матч ТВ» заявил, что его клиент хочется остаться в России и играть в МИР РПЛ.
— Если уйдет Даку, будет ли интересен «Рубину» Артем Дзюба?
— На фамилии сейчас переходить не будем. Скажу одно — идет работа по поиску нападающего. Есть вариант, что Даку останется.
— Для этого надо улучшать условия?
— Мы понимаем, что даже имея хорошего игрока на определенной позиции, существует фактор карточек и травм. От них никуда не денешься. Усиливаться надо, в том числе на позиции форварда, — сказал Айбатов «Матч ТВ».