Воспитанник футбольного клуба «Балтика» умер в возрасте 15 лет

Воспитанник академии калининградского футбольного клуба "Балтика" скончался в возрасте 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист долгое время боролся с онкологическим заболеванием, клуб организовал сбор средств для лечения игрока.