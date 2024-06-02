Воспитанник футбольного клуба "Балтика" умер в возрасте 15 лет
Воспитанник академии калининградского футбольного клуба "Балтика" скончался в возрасте 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист долгое время боролся с онкологическим заболеванием, клуб организовал сбор средств для лечения игрока.
"Состояние резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел, - говорится в сообщении. - Академия футбольного клуба "Балтика" выражает искренние соболезнования".