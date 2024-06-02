Нападающий Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала», присоединившись к «сливочным» в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

По информации источника, все условия между сторонами согласованы, контракт подписан. Официальное объявление состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что некоторое время назад президент мадридского клуба Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».