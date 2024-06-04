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Глава РФС заявил о возможном снятии отстранения с России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о возможном снятии отстранения с России со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Глава РФС заявил о возможном снятии отстранения с России
© globallookpress.com

Дюков заявил, что осенью 2024 года вполне можно ожидать определенных изменений. Он подчеркнул, что так подсказывает ему интуиция.

«Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию ФИФА и УЕФА», — добавил глава РФС.

Ранее Дюков ответил на приглашение посетить чемпионат Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Дюков отказался от поездки на турнир из-за отстранения россиян.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. Ограничения вступили в силу в феврале 2022 года.