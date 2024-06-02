Черчесов отреагировал на сообщения о том, что он возглавит сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить национальную команду Казахстана.

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Ранее Sport24 сообщал, что специалист вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана. В воскресенье Черчесов приехал в «Лужники» на матч Суперфинала FONBET Кубка России по футболу между «Балтикой» и «Зенитом».

— Говорят, вы можете возглавить сборную Казахстана.

— Много чего пишут. Я читаю, что я где‑то [нахожусь]. Но я же здесь, — передает слова Черчесова корреспондент «Матч ТВ».

Встреча «Балтика» — «Зенит» пройдет в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 18:00 (мск). В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Трансляция начнется в 17:00 (мск).