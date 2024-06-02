В Казахстане назвали Черчесова главным кандидатом на пост тренера сборной

Станислав Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, рассказал президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент КФФ отметил, что у организации есть пять кандидатур, «Станислав Саламович — номер один среди них».

По его словам, окончательное решение будет принято в понедельник.

Журналист Иван Карпов заметил, что на пост тренера сборной Черчесова рекомендовал бывший наставник казахстанской команды Магомед Адиев, который ушел из сборной из-за работы в грозненском «Ахмате».

По его данным, зарплата тренера составит 1,2 млн евро в год.

Вместе с тем, Станислав Черчесов на вопрос журналистов о возможной работе в Казахстане ответил коротко: «много что говорят и пишут. Я вот читал, что я где-то, но я вот здесь [в Москве]».

Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, ныне Республика Северная Осетия - Алания). Тренерскую карьеру начал в 2004 году, в австрийском любительском клубе «Куфштайн» из одноименного города. С ноября 2004 по май 2006 тренировал инсбрукский «Ваккер-Тироль».

В мае 2006 года занял пост спортивного директора московского «Спартака». 19 июня 2007 года стал главным тренером команды после отставки Владимира Федотова. Под руководством Черчесова клуб занял второе место в чемпионате России 2007 года.

Был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 августа 2008 года, спустя один день после поражения от киевского «Динамо» со счетом 1:4 в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В дальнейшем возглавлял футбольные клубы «Жемчужина-Сочи», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), пермский «Амкар», московское «Динамо», варшавскую «Легию».

С 11 августа 2016 года по 8 июля 2021 года Станислав Черчесов являлся главным тренером сборной России по футболу. Основным достижением команды в этот период стал выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, где в серии послематчевых пенальти она уступила сборной Хорватии.

В общей сложности под руководством Станислава Черчесова сборная России провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

С 20 декабря 2021 года по 19 июля 2023 года — главный тренер венгерского клуба «Ференцварош». В 2022 и 2023 годах Черчесов привел ФК к победам в национальном чемпионате, в 2022 году — в Кубке Венгрии.