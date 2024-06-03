Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип, получивший травму, празднуя победу над калининградской «Балтикой» в Кубке России, заявил, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает Sport24.

«Несильно пострадал, чувствую себя нормально. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так. Я счастлив!» — заявил Алип.

Алип разбил себе голову крышкой от кубка, подняв трофей над головой

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 90+5-й минуте оформил Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.