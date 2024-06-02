Абаскаль впервые высказался о своем увольнении из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попрощался с московским клубом.

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«Сегодня я просто испытываю чувство благодарности к спартаковской семье. Путь, который мы разделили, навсегда останется в моей памяти. Каждый момент, проведённый вместе, был драгоценным даром, который я никогда не смогу забыть. Я покинул этот клуб со знанием того, что каждый день отдавал ему свою силу и энергию. Спасибо за тёплый приём с первого дня и за вашу поддержку. Благодарю всех моих игроков, руководство клуба и ЛУКОЙЛа, а также всех сотрудников и работников клуба», — написал Абаскаль в своих соцсетях.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.