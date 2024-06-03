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Игнашевич написал письмо болельщикам «Балтики» после ухода из клуба

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич написал письмо болельщикам после ухода из клуба.

Игнашевич написал письмо болельщикам «Балтики» после ухода из клуба
© Чемпионат.com

Вчера, 2 июня, пресс-служба калининградцев объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора.

Ранее сообщалось, что 44-летний специалист принял решение покинуть клуб после Суперфинала Кубка России. После окончания матча тренер заявил, что уходит из команды.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 105 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и опустилась в Первую лигу.

Футбол
Сергей Игнашевич