Радмановац принес извинения «Зениту» за неприличный жест

Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац в интервью «Матч ТВ» заявил, что не имел ничего плохого против петербургского «Зенита», когда демонстрировал средний палец во время церемонии награждения после суперфинала Кубка России.

По его словам, произошедшее является локальной шуткой над Страхиньей Эраковичем.

«Я хочу извиниться, если кто-то подумал что-то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиньей Эраковичем, который выступает за «Зенит». Мы очень хорошие друзья, так что ни о чем плохом я не думал», — заявил Радмановац.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее агент Николы Радмановаца объяснил, почему игрок показал средний палец «Зениту» в финале Кубка России.