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Экс-голкипер «Спартака» Филимонов высказался о чемпионстве «Зенита»

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мыслями о победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

Экс-вратарь «Спартака» высказался о чемпионстве «Зенита»
© Чемпионат.com
«Ожидал ли я, что чемпионом станет «Зенит»? По большому счёту — да, потому что команда только сама себе могла испортить эту ситуацию. Наверное, они и сами предполагали, что станут чемпионами. Поэтому играли спустя рукава и много очков потеряли, позволили «Динамо» появиться на первом месте перед последним туром. В конце собрались и реализовали своё преимущество», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».

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