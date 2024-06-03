Марцел Личка: «В Москве высокий уровень жизни, минус – большие пробки, часто езжу на метро. Прага – один из лучших городов Европы, очень чистая»
Марцел Личка сравнил Москву и Прагу.
– Как планируете провести отпуск?
– Поеду домой в Прагу. У меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть.
Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.
– Вы сказали, что проведете отпуск в Праге. Можете сравнить этот город с Москвой?
– Москва тоже красивый город.
Но минус в том, что здесь очень большие пробки – в три раза больше, чем в Чехии. Я всегда сбегаю за город, мне там спокойнее.
– Где лучше уровень жизни?
– В Москве высокий уровень жизни.
Но и Прага – один из лучших городов Европы и при этом очень чистая. Не во всех городах Европы так чисто. Плюс это очень маленький и уютный город.
Москва – мегаполис, тут живет 15 миллионов, а в Праге 1,2 миллиона. Большая разница.
– А что вам нравится в Москве?
– Очень красивые парки, красивое и удобное метро. Я часто на нем езжу.
Иногда прошу высадить меня у какой-то станции, чтобы я поехал на метро. Так быстрее, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Марцел Личка: «В Москве высокий уровень жизни, минус – большие пробки, часто езжу на метро. Прага – один из лучших городов Европы, очень чистая»
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