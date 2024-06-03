Марцел Личка сравнил Москву и Прагу.

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– Как планируете провести отпуск?

– Поеду домой в Прагу. У меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть.

Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.

– Вы сказали, что проведете отпуск в Праге. Можете сравнить этот город с Москвой?

– Москва тоже красивый город.

Но минус в том, что здесь очень большие пробки – в три раза больше, чем в Чехии. Я всегда сбегаю за город, мне там спокойнее.

– Где лучше уровень жизни?

– В Москве высокий уровень жизни.

Но и Прага – один из лучших городов Европы и при этом очень чистая. Не во всех городах Европы так чисто. Плюс это очень маленький и уютный город.

Москва – мегаполис, тут живет 15 миллионов, а в Праге 1,2 миллиона. Большая разница.

– А что вам нравится в Москве?

– Очень красивые парки, красивое и удобное метро. Я часто на нем езжу.

Иногда прошу высадить меня у какой-то станции, чтобы я поехал на метро. Так быстрее, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.