«Реал» сегодня объявит о переходе Мбаппе

Мадридский «Реал» сегодня объявит о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает известное французское онлайн-издание L'Equipe.

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Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе уже стал игроком «Реала». Отмечалось, что стороны согласовали все условия и подписали контракт. Сам футболист объявил, что покинет «ПСЖ».

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.