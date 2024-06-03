Личка ответил, стоит ли ждать появления Джикии в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, возможен ли переход экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии в московский клуб.

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— Реально ли, что Джикия придёт в «Динамо»?

— В жизни и футболе возможно всё. Посмотрите на Серхио Рамоса — он из «ПСЖ» перешёл в «Севилью». Джикия — большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, Джикия покинул московский «Спартак» по завершении сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Георгий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.