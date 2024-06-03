Идову включил игрока из последней команды РПЛ в пятерку лучших футболистов сезона

Бывший защитник «Локомотива» Брайан Идову заявил «Матч ТВ», что нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа достоин войти в топ‑5 лучших игроков сезона‑2023/24 в России.

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Гуарирапа перешел в «Сочи» из «Каракаса» в январе на правах аренды до конца сезона. В составе российской команды футболист провел 11 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. В конце мая стало известно, что «Сочи» выкупил права на Гуарирапу и подписал с нападающим долгосрочный контракт.

— Назови топ‑5 игроков прошедшего сезона в России.

— Максим Глушенков, Эдуард Сперцян, Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и Сауль Гуарирапа. Последний очень хорошо показал себя весной, — сказал Идову «Матч ТВ».

По итогам сезона «Сочи» занял последнее место в МИР РПЛ и вылетел в МЕЛБЕТ‑Первую лигу.