Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в состав сборной Франции на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе сегодня. В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.

Отметим, что в составе сборной Франции Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году. Также нападающий помог выиграть французской команда Лигу наций.