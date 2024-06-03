Агент Селюк назвал Гончаренко и Федотова обидчивыми эгоистами

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко.

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«Гончаренко и Федотов — это два обидчивых эгоиста, которые как маленькие дети. Такие тренеры нормально работать не могут из-за своих обид, когда они не разговаривают из-за этого. Это два мелких мстительных гoвнеца. Реально! Такие большими клубами руководить не могут», — приводит слова Селюка Legalbet.

Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством в 2023 году армейцы выиграли Кубок России. В завершившемся сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в РПЛ, в Кубке России столичный клуб остановился на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двух матчах петербургскому «Зениту». СМИ сообщали, что ЦСКА может отправить в отставку Федотова, его сменщиком может стать экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Гончаренко 30 мая был отправлен в отставку с поста главного тренера «Урала». Под его руководством «шмели» финишировали на 14-м месте в РПЛ и попали в стыковые матчи на «Акрон». В первой игре екатеринбургский клуб проиграл дома тольяттинцам 0:2, после этой игры Гончаренко был уволен. По итогу «Урал» по сумме двух матчей проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу.