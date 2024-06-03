Анри объяснил, почему не включил Мбаппе в состав Франции на Олимпиаду-2024

Главный тренер сборной Франции U21 Тьерри Анри объяснил, почему не включил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в заявку национальной команды на Олимпиаду-2024.

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«Люди, с которыми я разговаривал, были весьма прямолинейными. В последний раз я получал столько отказов ещё в университете. Никаких переговоров не было. Ты идёшь, спрашиваешь, тебе говорят «нет», и ты уходишь», — приводит слова Анри журналист Дани Жил в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в состав сборной Франции на Олимпийские игры — 2024 в Париже. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее появилась информация, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе сегодня. В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.