Смородская назвала лучшего тренера в России

Смородская назвала Семака лучшим тренером в России
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что считает Сергея Семака лучшим футбольным тренером в России.
В воскресенье «Зенит» на стадионе «Лужники» обыграл «Балтику» в матче Суперфинала FONBET Кубка России со счетом 2:1. В завершившемся сезоне‑2023/24 команда Семака выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
— Заслужил ли «Зенит» три трофея в этом сезоне — вопрос праздный, он их выиграл. Молодцы, поздравляю. Но это не значит, что команде надо почивать на лаврах. Надо совершенствоваться, улучшаться, искать новые подходы к футбольной игре. Но Семак — лучший тренер в России, никого сильнее него нет, — приводит слова Смородской «РБ Спорт».