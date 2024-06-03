Смородская назвала лучшего тренера в России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что считает Сергея Семака лучшим футбольным тренером в России.

В воскресенье «Зенит» на стадионе «Лужники» обыграл «Балтику» в матче Суперфинала FONBET Кубка России со счетом 2:1. В завершившемся сезоне‑2023/24 команда Семака выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.