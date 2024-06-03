Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Казахстанской федерации футбола (КФФ).

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О сроках контракта КФФ с российским специалистом не сообщается. Президент организации Адлет Барменкулов ранее заявлял, что Черчесов является одним из пяти кандидатов на пост тренера сборной страны.

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда выступала на домашнем чемпионате мира 2018 года, где дошла до четвертьфинала. Незадолго до увольнения тренера, на Евро-2020, Россия заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

В последние годы специалист работал главным тренером венгерского клуба «Ференцварош». Также за свою карьеру успел побыть тренером в «Спартаке» и «Динамо», в сочинском клубе «Жемчужина», в грозненском «Тереке» (теперь «Ахмат»), пермском «Амкаре», а также в австрийских и польских командах.