Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов бразилец сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Вместе с «Реалом» Винисиус стал победителем турнира, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.